Twee doden na zware botsing tussen fietser (85) en motorrijder (40) in Genk, militair diende eerste hulp toe: “Ik voelde geen pols meer, maar heb wel mijn plicht gedaan”

Volgens Politie CARMA werd de fietser door de motorrijder aangereden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. De vrouw zou in kritieke toestand in het ziekenhuis vertoeven. In opdracht van het Parket kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De Zuiderring werd tijdelijk afgesloten in beide richtingen.

Toen Tom uit As terugkwam van zijn werk in Kleine-Brogel botste hij op het ongeval. “Het was net gebeurd, want ik zag drie mensen op de weg liggen. Een tweetal auto’s voor mij zetten hun vier pinkers aan, maar er was nog niemand de mensen aan het helpen. Ik vind dat dat je plicht als mens is, ook al ziet het er gruwelijk uit. Daarom nam ik mijn knelverband uit de wagen en haastte ik me naar de slachtoffers.”

Vrouw nog bij bewustzijn

Als eerste kwam Tom bij de fietser uit. Hij stelde vast dat die een zware klap had gemaakt. “Zijn been lag in een onnatuurlijke positie en zijn fiets lag enkele meters verderop. Ik voelde meteen dat hij geen polsslag meer had. Vervolgens ben ik naar de vrouw in de middenberm gegaan, die was gelukkig wel nog bij bewustzijn. Ze had heel veel pijn, onder meer aan haar borstbeen. Ik heb met haar gepraat en probeerde haar bij ons te houden.”

“Ten derde ging ik naar de motorrijder. Die had zijn helm nog op, maar helaas voelde ik ook bij hem geen polsslag meer. Ik durfde de helm niet afdoen, want dat kan altijd gevaarlijk zijn. Helaas mocht het niet baten, want ook zijn overlijden werd vastgesteld. Hopelijk komt het nog goed met de vrouw. Toen de politie aankwam, heeft men mij bedankt en bij de brandweer kon ik mijn bebloede handen afvegen. Als militair heb je een voorbeeldfunctie. Ik vind het maar gewoon normaal wat ik heb gedaan.”

Straatracers

Burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) is zwaar aangeslagen door de gebeurtenissen. “Het punt staat niet gekend als een zwart verkeerspunt, maar in de buurt (waar ook Aperam gelegen is) hebben we wel al last gehad met straatracers. Er zijn al een aantal maatregelen tegen genomen. Ik weet niet of dit ongeval in deze context heeft plaatsgevonden, dat zal het onderzoek uitwijzen. We zullen de situatie evalueren en extra maatregelen nemen indien nodig. In elk geval blijft verkeersveiligheid een belangrijk item in de stad, want elk ongeval is er één te veel. Ik bied mijn medeleven aan bij de nabestaanden, dit is een trieste avond.”

Dodelijke verkeerszomer

Het is in elk geval een bijzonder zwarte zomer geworden op vlak van verkeersongevallen in Limburg. Al wekenlang wordt de provincie geteisterd door zware ongevallen, helaas ook geregeld met dodelijke afloop. Op donderdag 11 augustus liet de 19-jarige Yaro nog het leven bij een verkeersongeval in Zutendaal, op slechts luttele kilometers van de plek waar het ongeval nu plaatsvond. Ook afgelopen week was er een dodelijk ongeval met een fietser. Donderdagavond overleed de 54-jarige Frank bij een aanrijding in Dilsen-Stokkem. En begin augustus kwam een 67-jarige vrouw om het leven na een botsing met haar wagen tegen een gevel in Opgrimbie.

