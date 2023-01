Tunesiër (22) krijgt zes maanden gevangenisstraf nadat hij agenten verwondt in politiecel

GenkDe strafrechter in Tongeren heeft een 22-jarige Tunesiër bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en een schadevergoeding van in totaal 3.022 euro omdat hij enkele agenten van de politiezone CARMA in een politiecel verwondde toen die wilden voorkomen dat hij zich met zijn trui van het leven zou beroven.

De man werd op 14 maart 2022 opgepakt na een winkeldiefstal en overgebracht naar het politiecommissariaat. In afwachting van het verdere verloop van het onderzoek werd hij opgesloten in een politiecel. De man die zich enkel in het Frans kon uitdrukken eiste dat hij met een agent kon spreken die ook Frans sprak en dat die hem eten zou brengen.

De Tunesiër slaagde er in om een tas voor de camera in zijn cel te hangen. Toen twee agenten hem vroegen om die te verwijderen weigerde hij dat, om vervolgens zijn trui uit te doen en die rond zijn keel te draaien. Omdat de man dreigde te stikken grepen de agenten in en probeerden ze hem zijn trui af te pakken. De Tunesiër probeerde dit te voorkomen en begon met zijn hoofd op het bed in de cel te slaan. Ook hier moesten de agenten ingrijpen om erger te voorkomen.

Om de man in bedwang te krijgen en hem te kalmeren riepen de agenten de hulp in van twee collega’s. Uiteindelijk konden de vier agenten hem in bedwang krijgen, maar twee agenten liepen hierdoor verwondingen op en waren een tijd werkonbekwaam.

