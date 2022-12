Tuinman steelt kluis met 20.000 euro van klant: “Hij biechtte de feiten snel op”

Maasland Na overstro­min­gen van juli 2021 is er nu 6 miljoen euro om dijken te verstevi­gen en Maas te verbreden: “We moéten voorbereid zijn op ernstig hoog water”

De waterbom die in juli 2021 in het zuiden van ons land viel, veroorzaakte een pak schade. Ook in het Maasland kreeg de Maas debieten water te verrekenen waar de bedding amper op voorzien bleek. De Vlaamse overheid voorziet nu zes miljoen euro om van Kinrooi tot Lanaken héél wat ingrepen in de bedding en aan de dijken te voorzien. Extra goed nieuws voor Maaseik: Vlaanderen voorziet nog eens 20 miljoen euro voor een nieuwe Maasbrug.

