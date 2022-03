Tot over de grenzen wordt de Limburgse vlaai gesmaakt. Maar waar kan je een traditionele Limburgse vlaai verkrijgen? Wij lijsten 7 zaken in Limburg voor jullie op

Hasselt Hasselt wil 600 opvang­plaat­sen voor Oekraïners tegen weekeinde

Het Hasseltse stadsbestuur is druk op zoek naar geschikte locaties om de Oekraïense gemeenschap in nood op te vangen. Zo wil ze tegen het einde van deze week 600 nieuwe opvangplaatsen zo goed als afgeklopt hebben, bovenop de 80 eerder bevestigde plaatsen in de Welzijnscampus in de Rodenbachstraat.

15 maart