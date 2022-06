Tot 4,5 jaar cel voor criminele bende die springstoffen, wapens en lachgas verhandelt

De bal ging aan het rollen nadat de politie getipt werd over mogelijke wapenhandel rond de 46-jarige Genkenaar. Op 25 augustus 2021 voerde ze een huiszoeking uit in zijn woning. De politiemensen vonden twee pistolen, een cilinder met Cobra 6-vuurpijlen en 21 flessen lachgas. Onderzoek wees uit dat de 24-jarige zoon van de veertiger zich niet alleen bezighield met de handel in lachgas, maar ook op grote schaal speed, cocaïne en wiet dealde. In de internationale drugshandel, waarbij postpakken verpakt werden in Nederland en via België verstuurd werden naar de VS en Canada, waren ook heel wat andere kompanen betrokken. Volgens de aanklager was de zoon ook betrokken bij de wapenhandel. Er werden zelfs wapens online te koop aangeboden.