Topsnowboarders schitteren voortaan op reusachtige dry slope in Genk: “Glijden en remmen voelt aan zoals met echte sneeuw. Nu kunnen we ons meten met wereldtop”

Genk Roberto S. krijgt na veroorde­ling voor doodslag op dealer opnieuw 18 maanden cel voor drugsver­koop

24 juni Roberto S. (40), die in juni 2019 veroordeeld werd tot 25 jaar cel omdat hij zijn dealer Antonio Danti (°1951) met 52 messteken om het leven bracht, kijkt op tegen een nieuwe celstraf van 18 maanden omdat hij in 2018 cocaïne en cannabis dealde vanuit zijn woning in Genk. De veertiger had de vrijspraak gevraagd maar kreeg die niet.