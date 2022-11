Tiener pleegt ‘in een flits’ gewapende overval op Genkse apotheek: werkstraf van 240 uur

GenkEen 18-jarige Genkenaar pleegde op 31 oktober 2019 op klaarlichte dag een gewapende overval op een apotheek aan de André Dumontlaan in Genk. Vermomd in donkere kleding en met een sjaal over de ogen, bedreigde hij een man en twee vrouwen die in de apotheek aan het werk waren met een mes en vluchtte nadien weg met een buit van 1.000 euro uit de kassa. De aanklager vorderde ruim 2 jaar cel voor de nu 21-jarige overvaller, maar de strafrechtbank hield rekening met de positieve wending die de twintiger intussen aan zijn leven gaf.