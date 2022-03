Thor Park krijgt splinternieuwe Safety Lab op T2-campus: “Dé plek voor veiligheidsopleidingen”

GenkDe T2-campus op het Thor Park in Genk pakt uit met een splinternieuwe opleidingsruimte: het Safety Lab. “De technologiecampus staat al langer gekend om haar state-of-the-art infrastructuur, die zij sinds haar opening in 2018 actualiseert en uitbreidt. Met de opening van deze Safety Lab zet de T2-campus nu ook de deur open voor diverse veiligheidsopleidingen”, zo klinkt het.

Volledig scherm T2-campus Thor Park Genk opent gloednieuw Safety Lab © Mine Dalemans

Kernpartner SyntraPXL springt mee op de kar en heeft alvast tientallen nieuwe opleidingen rond veilig werken met interne transportmiddelen in haar aanbod opgenomen. “Met onze Safety-opleidingen nemen we een belangrijke maatschappelijke rol op. Veel kleine KMO’s hebben immers niet de know-how of ruimte om intern dergelijke opleidingen te organiseren, terwijl veiligheid natuurlijk van cruciaal belang is op elke werkvloer. Deze bedrijven kunnen nu zonder problemen in T2-campus terecht”, zegt Sandra Huysmans, directeur PXL NeXT.

Volledig scherm T2-campus Thor Park Genk opent gloednieuw Safety Lab © Mine Dalemans

Structurele kennisoverdracht

Geert Bormans, Safetymanager bij SyntraPXL business, beaamt de nood aan kwaliteitsvolle veiligheidsopleidingen. “We zien nog te vaak dat in kleinere bedrijven de veiligheidskennis mondeling van de ene werknemer aan de andere wordt doorgespeeld. Dat leidt uiteraard tot gevaarlijke situaties. In het gespecialiseerde Safety Lab kunnen we deze kennisoverdracht voor bedrijven structureel organiseren. Dat kan zowel via het open aanbod als via bedrijfsopleidingen op maat.”

Ook campusmanager Stef Vermeulen ziet potentieel in het nieuwe lab. “Via het e-mobility trainingcenter, slimme stad TECHville, het high-tech electro lab en vele andere opleidingssruimten beschikken we in T2-campus over een prachtige infrastructuur. De opening van het Safety Lab vormt hier een mooie aanvulling op en biedt de kans om de activiteiten van onze kernpartners SyntraPXL, VDAB en EducaThor nog verder uit te breiden”, aldus Vermeulen.

Volledig scherm © Mine Dalemans

