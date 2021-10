‘Temptation’-verleider Giorgio veroordeeld tot 8 maanden cel met uitstel voor partnergeweld: “Koffie staat klaar. Laat de politie maar komen”

Limburg 6 op 10 Limburgers zijn blij met hun loon: “Meest tevreden van alle Belgen”

21 oktober 61% van de Limburgers is tevreden met zijn of haar loon. Daarmee staat de provincie op een gedeelde eerste plaats met Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Luxemburg. En opvallend is dat vooral wie net start met werken blij is met wat er op zijn bankrekening komt.