‘Temptation’-verleider Giorgio veroordeeld tot 8 maanden cel met uitstel voor partnergeweld: “het was een relatie van aantrekken en afstoten”

De relatie tussen Giorgio en zijn ex-partner uit Bilzen was er een van ‘aantrekken en afstoten’. Op 5 april 2019 liep een discussie over ‘berichten naar andere mannen’ in de gsm van de vrouw volledig uit de hand. Giorgio sloeg de gsm stuk, greep het slachtoffer bij de keel, stampte haar en beet haar in de arm. Een buurvrouw, die wakker was geworden door het geroep en getier, snelde het slachtoffer ter hulp. De feiten vonden plaats in het bijzijn van het 3-jarig dochtertje van het slachtoffer.