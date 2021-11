Supportersbus van Club Brugge komt gehavend uit de strijd bij Genk: “Maar we scheren niet alle supporters over dezelfde kam”

Volleybal Challenge Cup Geen Europese wedstrijd voor LVL als gevolg van quarantai­ne

LVL Genk speelt woensdagavond niet tegen Oostende in de terugwedstrijd van de Challenge Cup. Het Limburgse team moet in quarantaine. Dat is het gevolg van hoogrisicocontacten tijdens de competitiematch vorig weekend in Michelbeke. Of de annulering van de match ook betekent dat Genk forfait moet geven, is nog niet duidelijk. “De supervisor van de CEV probeert de Europese federatie te bereiken, maar dat lukt voorlopig niet. We kennen de gevolgen nog niet”, vertelt manager Pieter Walbers.

24 november