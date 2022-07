Studio Villa Basta biedt jonge mensen muzikale mogelijkheden

Studio Villa Basta is dit jaar in het oud-gemeentehuis in het centrum van Genk ingetrokken. De stad Genk biedt deze ruimte aan om jonge mensen een plaats te geven om hun creatieve talenten te ontwikkelen. Vandaag de dag passeren er zo’n twintigtal mensen op wekelijkse basis. “In 2021 is de vraag naar studioruimte ontploft”, vertelt Ruben Vanschoonbeek van Studio Villa Basta. “DJ’s, producers, muzikanten, rappers, rangers vinden steeds meer de weg naar ons. Met Studio Villa Basta geven we dit jong ruw talent alle troeven in handen om sneller dat trapje hoger te nemen. En dat is ook broodnodig voor de creativiteit, na twee jaar van isolatie.”