Stijn Vlaeminck fietst door het water in Bokrijk met Koen Buyse en politiek gezelschap

De fietstocht begon ‘s morgens bij Tim Waegemans en Kelly Cornelis uit Houthalen-Oost. Zij hebben een dochtertje van 9 waarmee ze naar school De Reinpad in Genk fietsten. “Vroeger was onze straat tussen de Baarsstraat in Houthalen en de Regenbooglaan in Genk een echte sluipweg. Wagens reden aan hoge snelheid voorbij. Ook crimineel volk vond deze weg gemakkelijk. Na lang aandringen kwamen er paaltjes, zodat dit niet meer mogelijk is. Een mooi fietspad verbindt de wegen.”

Volledig scherm Stijn Vlaeminck op fietstocht met Minister Lydia Peeters en Katylin.

Gevaarlijke punten

Volgens de ouders heeft de route nog een aantal aandachtspunten op het vlak van verkeersveiligheid. “Op een afstand van 1,5 kilometer moeten fietsers er vier keer de baan over steken. Dat zorgt voor onnodige gevaarlijke situaties. Vaak kijken de auto’s zelfs niet eens op zij. Aan de Hoevenzavel (Genk) heeft men het punt relatief veilig gemaakt, maar ook daar is mijn man al eens aangereden met fiets en fietskar omdat auto’s gewoon niet stoppen. Ze rijden er zo dicht de baan op om alvast over te steken en negeren daarbij de fietsers.”

Na de start van de school bracht de delegatie ook een bezoek aan het prachtige Fietsen door het Water in Bokrijk. “Dat is dan weer één van de vele mooie punten die deze regio ook rijk is”, glimlacht Kelly. “Het is er werkelijk prachtig, we zijn er ook al geregeld gaan fietsen!”

