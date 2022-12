Stad Genk sensibiliseert over sexting bij jongeren: “Sexting behoort tot de normale seksuele beleving van jongeren, maar is niet altijd onschuldig”

‘Sexting’ is het fenomeen waarbij mensen, vaak jongeren, seksueel getinte berichten en foto’s naar elkaar doorsturen. Jeugdwelzijnswerk, scholen en politie sturen al langer signalen uit dat het probleem rond sexting steeds groter wordt, maar het onderwerp is moeilijk bespreekbaar, ook bij jongeren. Daardoor zijn de mogelijke risico’s niet altijd even duidelijk. “Bovendien gaan slechts weinig jongeren een slechte ervaring melden bij de politie” aldus burgemeester Dries.

Nuance

De campagne wil sexting onder jongeren dan ook niet veroordelen. “We willen zeker niet de boodschap meegeven dat sexting fout is of niet mag,” zegt Karel Kriekemans (CD&V) , schepen voor Jeugd. “Het behoort immers tot de normale seksuele beleving van jongeren. Wat we wel willen, is een dubbele boodschap meegeven: namelijk dat je best twee keer nadenkt alvorens je seksueel getinte berichten of beelden doorstuurt, én dat je daarvoor altijd wederzijdse toestemming nodig hebt. Wie zich daar niet aan houdt, is strafbaar en gedraagt zich ronduit respectloos.”