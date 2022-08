Stad Genk maakt zich klaar om ‘Vollebak te Vennestraten’

GenkHet einde van de zomervakantie is in zicht en hoewel dat ook het einde van de vakantie betekent, denkt stad Genk vooral aan ‘Vollebak Vennestraat’ om nog even in zuiderse sferen te blijven. Vier zaterdagen geniet je in de Vennestraat van het langste terras in de streek met muziek en kinderanimatie.

“Van 20 augustus tot en met 10 september maken we de Vennestraat op zaterdag autovrij zodat je er gezellig kan tafelen en je vollebak kan laten verwennen door al het culinaire en creatieve dat de Straat van de Zintuigen te bieden heeft. We horen vaak als reactie dat mensen een bezoek aan Vollebak Vennestraat als ‘vakantie in eigen land’ ervaren. Een mooi compliment,” vindt schepen van Economie, Toon Vandeurzen.

Volledig scherm Vollebak Vennestraat © Stad Genk

Naast een gigantisch lange toog, lekkere drankjes en hapjes en zuiderse muziek, is er ook voor kinderen heel wat animatie voorzien. Ter hoogte van Vennestraat 101, aan restaurant ‘Il Toscanino’, kunnen de allerkleinsten zich elke zaterdag uitleven. De eerste zaterdag opent Mrs Claire een verfwinkel in de straat, nadien bouw je een vliegtuig uit peperkoek, kan je je uitleven in het speeldorp of sluit je de zomer af met een toverdrankje van fiezelsnot, drakenbloed en spinnenpoten gaan we aan de slag om een toverdrankje te brouwen.

Groentjes

Wie al even niet meer in de Vennestraat is geweest, zal het direct opvallen dat er heel wat ‘groentjes’ -nieuwe ondernemers- zijn bijgekomen. Wie dat precies zijn, vind je in de nieuwste editie van het krantje ‘Vennestraat praat’ bij de handelaars in de Vennestraat, op C-mine of in de bib.

Maar ook het andere groen in de straat zal opvallen. In samenwerking met de handelsvereniging en Olijfbomen Limburg is de stad namelijk bezig aan een vergroening van de straat. Er werden alvast heel wat olijfbomen geplant. Ook het typische blauwe marktbakje is tijdens Vollebak Vennestraat opnieuw van de partij. Niet één bakje, maar wel 2.000. Samen met 2.000 kruidenplantjes zorgen ze voor een bijzondere look. “Met de blauwe bakjes werden verschillende opstellingen gecreëerd, waar bezoekers zich tussen de geurige kruiden kunnen neerzetten”, zegt schepen Vandeurzen. Dit zorgt, samen met de ‘vlaggen in het kruidenthema’ voor een mooie zuiderse vergroening die perfect past in de straat van de zintuigen.

Om duurzaam en veilig te genieten van Vollebak Vennestraat zet de stad in op slimme verplaatsingen. Daarom worden dit jaar meer fietsparkings voorzien aan de Colruyt, aan Il Toscanino in de Vennestraat en in de overdekte parking aan C-Mine.

Volledig scherm Vollebak Vennestraat © Stad Genk

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.