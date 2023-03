Stad Genk lanceert eerste ‘Baby op Komst’-lijn in Vlaanderen: “Zodat elk kind een kansrijke start kan maken”

Leren babbelen, zich hechten aan de volwassenen in de omgeving, op ontdekking gaan: het gebeurt allemaal tijdens de eerste 1.000 dagen - van de zwangerschap tot de leeftijd van twee jaar - in het leven van een kind. Maar niet ieder kind in Genk kent een even gunstige start: één op vijf, of zo’n 120 à 130 kinderen per jaar, groeit op in kansarmoede. Ze krijgen onder andere minder kwalitatieve voeding of worden blootgesteld aan stress waardoor ze zich zowel lichamelijk als sociaal minder goed ontwikkelen.

‘Baby Op Komst’-team

Via het ‘Baby Op Komst’-team, of ‘BOK’-team wilt Stad Genk het tij keren door de expertise van zowel medische als sociale hulpverlening samen te brengen. “Vijf professionals zitten achter de ‘Baby op Komst’-lijn, die iedereen kan bellen voor vragen over de zwangerschap”, vertelt Carolien Meuwis van Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamtuin. “Maar ook huisartsen of mensen uit de omgeving die zich zorgen maken om een zwangere persoon, kunnen bij ons terecht voor hun verhaal. Ons team heeft de tijd en de ruimte om het gezin bij de hand te nemen en begeleiding op maat te geven. Zo helpen we we ziekenhuisafspraken in te plannen of gaan we samen naar het OCMW. Of we kijken mee voor opvang of een school voor het kind. We koppelen ook regelmatig terug, en laten het gezin pas los als we aanvoelen dat de ouders daar klaar voor zijn.” Onder andere Ziekenhuis Oost-Limburg, Kind & Gezin en het Wit-Gele Kruis zetten hun handtekening onder de ambitienota, die de doelstellingen van het project omkadert.