Stad Genk gaat sekswerk beter ondersteunen: “Willen stigma doorbreken”

Met een grondige hervorming van het seksueel strafrecht dat sinds 1 juni in voege ging, wil federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de strijd aanbinden met seksueel geweld in ons land. Voor stad Genk een motivatie om sekswerk ook op het eigen grondgebied beter te beheersen. Een nieuw reglement op seksuitbatingen moet daartoe bijdragen, dit wordt voorgesteld op de gemeenteraad van dinsdag 21 juni.

“Seksuitbatingen zullen zich voortaan aan bepaalde voorwaarden moeten houden inzake de leef- en werkomstandigheden, de uitbating en de openbare gezondheid”, vertelt burgemeester Wim Dries (CD&V). “De panden moeten zowel vanbinnen als vanbuiten volledig in orde zijn. We willen hiermee vooral sociale fraude en uitbuiting tegengaan en voor een menswaardig kader zorgen.”

Quote We willen het stigma dat rond de sector hangt voor een stuk doorbreken. Wim Dries

Uitbaters die volledig in orde zijn, kunnen via een aanvraag een exploitatievergunning verkrijgen. “Daar gaat een grondig administratief onderzoek aan vooraf waarbij we ook de fiscaalrechtelijke situatie laten controleren en nagaan of de voorschriften rond de brandveiligheid, inrichting en hygiëne van het pand worden nageleefd. Zo kunnen we malafide uitbaters te traceren of overlast en criminaliteit voorkomen.”

Mensenhandel

Belangrijk in de nieuwe aanpak blijkt de aandacht voor bijkomende hulpverlening. “Onze diensten hadden verkennende gesprekken met enkele expertise-organisaties, om zo een netwerk te ontwikkelen. In de nabije toekomst willen we met hen een preventief en hersteltraject op poten zetten. Enerzijds om sekswerkers beter te begeleiden op medisch en sociaal vlak, maar ook om mogelijke slachtoffers van bijvoorbeeld mensenhandel de nodige ondersteuning te bieden. We willen zo het stigma dat rond de sector hangt voor een stuk doorbreken.”

Stad Genk hoopt met haar nieuwe beleid andere steden en gemeenten te inspireren. “Verschillende bestuurlijke controles, of flex-acties, de afgelopen jaren leerden ons dat deze sector kwetsbaar is en om aandacht vraagt. Er is nog werk aan de winkel maar we zetten stappen in de juiste richting. In Genk kiezen wij voor een duidelijk kader om zo vroegtijdig te kunnen ingrijpen waar het nodig is. We investeren zo in een positieve en veilige leefomgeving voor alle Genkenaren.”

Stad Genk maakte het reglement op in samenwerking met het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum Limburg (ARIEC Limburg) en het Parket Limburg, en liet zich inspireren door de stad Antwerpen dat al langer een sterk beleid voert rond sekswerk.

