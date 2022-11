Sint-Martinusstoet trekt zaterdag voor 76ste keer door Genk

Bilzen - Hoeselt - Riemst 19 chauffeurs blazen positief tijdens verkeers­con­tro­le

In de nacht van zaterdag op zondag voerde de lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst verkeerscontroles uit op de Maastrichtersteenweg in Riemst, op de Riemsterweg en de Wijerstraat in Bilzen en op de Bilzersteenweg in Hoeselt. In totaal werden 561 ademtesten afgenomen, waarvan 19 met positief resultaat. Verschillende bestuurders moesten hun rijbewijs afgeven voor drie uur of zes uur. Van twee overtreders werd het rijbewijs zelfs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Van de twee afgenomen speekseltesten resulteerde één positief: het rijbewijs van deze bestuurder werd ook onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

