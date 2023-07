Rusthuisbewoner (81) raakt verbrand door sigaret, bezwijkt enkele dagen later aan zijn verwondingen

Duurste woonzorg­cen­trum van Limburg van ‘zwarte lijst’ geschrapt: “Het ging enkel nog om problemen met infrastruc­tuur, maar die zijn nu ook in orde”

Woonzorgcentrum ‘Het Dorp’ in Helchteren van de groep Orpea staat niet langer onder verhoogd toezicht. Dat wordt bevestigd door de directie. Bij de laatste inspectie begin juni werd er geen inbreuken meer vastgesteld. “We hebben meteen alle inwoners en familieleden geïnformeerd over het goede nieuws”, zegt directeur Kristof Berings. Het onderzoek naar de bewoonster die er destijds van de trap viel, is trouwens ook bijna afgerond.