Rusthuisbewoner (81) overleden nadat eigen sigaret zijn kledij en rolstoel vuur doet vatten

De feiten dateren van vorige week zaterdag. De tachtiger, die samen met zijn echtgenote in het woonzorgcentrum verbleef, wilde buiten even een sigaretje roken. Dat deed hij dagelijks, maar deze keer ging het helemaal fout. De gloeiende as van zijn sigaret kwam op zijn kleren terecht, die vuur vatten. Even later stond ook zijn rolstoel in brand. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed afgelopen vrijdag aan zijn verwondingen.