Restaurant Moonstone amper 4 maanden open en nu al in Bib Gourmand: “Een mooie bekroning”

Zin in een noordzeekrab bisque, suprême van hoevekip en als afsluiter een tompouce van geitenkaas? Dan ben je bij Moonstone in Genk aan het juiste adres. Voor 45 euro kan je er heerlijk tafelen en dat is ook Michelin niet ontgaan. Moonstone opende pas in november 2022 in het Stiemerheide Hotel in Genk onder een nieuwe naam, met een nieuw interieur en een nieuwe chef. Eerder was er op de site al De Kristalijn waar het nog een tikkeltje chiquer mag, al moet Moonstone zeker niet onderdoen.

“Fantastisch nieuws, reageert Jos Schols, manager bij Stiemerheide. “Toen Moonstone begin november opende, hadden we wel de ambitie om misschien ooit een Bib Gourmand-restaurant te worden. We hadden ons er al een beetje op gefocust met een volledig menu binnen de juiste prijscategorie, maar het blijft een mooie bekroning.”

Moonstone is er voor iedereen die graag de benen onder tafel schuift en geniet van een gastronomisch menu dat steeds toegankelijk blijft. “Onze chef kiest voor een traditionele Belgische en Franse keuken met hier en daar duidelijke oosterse invloeden. De lat ligt bij Moonstone dan ook iets hoger dan in ons vorige restaurant op dezelfde locatie”, klinkt het. “Maar het blijft steeds betaalbaar eten en dat is een belangrijke troef.”

Moeilijke economische tijden

Ook 21 andere restaurants in België en Luxemburg kregen vandaag een Bib Gourmand-erkenning. “De rode draad van de Bib Gourmand-selectie is en blijft de bijzondere prijs-kwaliteitverhouding die gasten er ervaren. Generositeit is in zaken met een Bib Gourmand vaste kost. De kookstijl is er niet van belang, de uitbundigheid van de smaken des te meer”, klinkt het bij Michelin.

“Het is een uitdaging om in deze moeilijke economische tijden een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding aan te houden. Dat beseffen wij maar al te goed. Je hoeft geen luxeproducten om het bord te laten swingen. Deze chefs tonen de weg met hun inventiviteit, juiste state of mind en overtuiging dat lekker eten aan zeer correcte prijzen altijd zal zegevieren”, zegt Werner Loens, selectiedirecteur van Michelin.

