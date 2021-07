REPORTAGE. Rust keert terug in centrum van Genk na overwinning van Italië op EK Voetbal: “Sfeer was zalig”

Dat het EK Voetbal ontzettend hard leeft in Genk, is geen geheim. Bij een overwinning van de Belgen of de Italianen was het iedere keer feest, vooral op de Grote Markt, het Stadsplein en de Place Misère. Toen Italië zich plaatste voor de finale ging het dak er pas echt af. Vraag bleef echter of de ploeg het zou schoppen naar de eerste plaats en gisteren is dan gebleken van wel, tot grote vreugde van de Italiaanse gemeenschap in Genk. Met duizenden werd er gejuicht, vuurwerk en Bengaals vuur werd afgestoken, toeters klonken en de Italiaanse vlaggen wapperden. En deze voormiddag hangen de Italiaanse vlaggen nog steeds te pronken aan het rondpunt aan de Place Misère. Maar de drukte van gisteren? Die blijft uit.