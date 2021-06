REPORTAGE. Little Italy in Genk maakt zich op voor kwartfinale EK: “Wie er ook wint, het wordt feest tot in de vroege uurtjes”

Genk Op huizen­jacht in... Zwartberg: “De wijk waar iédereen zich thuisvoelt”

18 juni Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week nemen we Zwartberg onder de loep, één van de Genkse wijken met een mijnbouwverleden.