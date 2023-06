Rechter gunstig gezind voor Genkenaar (45) die volgens zoontje “aan het sparen was voor een wapen met geluidsdemper”

Mobiel labo vond 10 soorten levensbe­drei­gen­de xtc-tabletten op dancefesti­val Extrema Outdoor: “Wij hebben een uitgebrei­de ‘drugsbi­bli­o­theek’”

‘Pink Disney’, ‘Grey Moncler’ of ‘Black Bananas’: het mobiele drugslabo van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) vond het afgelopen weekend maar liefst tien verschillende soorten van levensbedreigende xtc-pillen. Dat de gevonden drugs op een festival meteen op de site zelf geanalyseerd worden door het NICC is een primeur, maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Wij kregen een uniek bezoekje achter de schermen. “Soms weten we binnen de minuut om wat voor drug het gaat.”