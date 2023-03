Provinciaal Voetbal Limburg zet lokale voetbalploegen in de bloemetjes tijdens galabal op 19 mei

Op vrijdag 19 mei gaat Provinciaal Voetbal Limburg op zoek naar dé sleutelfiguren van het afgelopen voetbalseizoen in het Limburgs provinciaal voetbal. Tijdens het galabal in Hangar58 in Genk worden de beste dames en heren van het afgelopen voetbalseizoen in de bloemetjes gezet. In totaal zullen maar liefst 53 trofeeën uitgedeeld worden.

Provinciaal Voetbal Limburg (PVL) ontstond in 2019, nadat oprichter en oud-voetballer Mohamed Abidar (36) uit Diepenbeek opmerkte dat er nood was aan een platform voor de Limburgse voetbalclubs. Een platform dat intussen sterk gegroeid is. Zo bereikt de website van PVL intussen 65.000 maandelijkse bezoekers. Abidar ging een samenwerking aan met Lars Rondags (25) uit Bilzen, waardoor onder meer LR Sports een vast onderdeel van de website geworden is, en onlangs zijn nog twee leden toegetreden.

Volledig scherm Oprichter Mohamed Abidar (rechts) en Lars Rondags (links) van Provinciaal Voetbal Limburg. © PVL

“Allemaal met het doel om de lokale voetbalploegen meer in the picture te zetten”, verduidelijkt Abidar. “Om dat doel extra kracht bij te zetten, organiseren we namens PVL dit jaar de eerste editie van ‘Limburgs Provinciaal Voetballer van het Jaar’. Dit galabal zal op vrijdag 19 mei plaatsvinden in Hangar58 in Genk, waar we verschillende spelers, trainers en ploegen in de bloemetjes zullen zetten. Alle kampioenen en topschutters van het voetbalseizoen 2022-2023 worden gehuldigd en we gaan - samen met fans die kunnen meestemmen - op zoek naar het mooiste doelpunt van het afgelopen voetbalseizoen.”

Feestje met DJ

Tijdens het galabal wordt er ook dieper ingegaan op de afzonderlijke reeksen in het provinciale voetbal, “want zowel de spelers als de trainers van het jaar krijgen een trofee in handen”, verduidelijkt Abidar. “Deze spelers en trainers kunnen gehuldigd worden, omdat iedere trainer na elk voetbalweekend de spelers en concullega’s van de tegenstander een score op 10 moet geven. In totaal worden per reeks 3 spelers en 3 trainers genomineerd en uitgenodigd. Uiteindelijk zullen 13 spelers en 13 trainers bekroond worden, waarvan 10 trainers en 10 spelers bij de mannen, en 3 trainers en 3 speelsters bij de vrouwen. En als afsluiter? Een feestje tot in de vroege uurtjes mét DJ, natuurlijk (lacht).”

Wil je erbij zijn? Dan kan je voor meer informatie terecht op www.provinciaalvoetballimburg.be.