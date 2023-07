Prijzen voor huizen en appartementen in Genk stijgen fors

PORTRET. Hengchun (44) brengt zijn vrouw en kind om het leven: “Plots belde hij ons na jaren zonder contact op. Hij wilde geld lenen”

Een maand geleden stond hij nog te popelen om zijn eigen zaak op de Oude Markt in Leuven te openen, gisteren volgde dan het vreselijke nieuws dat Hengchun J. (44) zijn vrouw Yu S. (37) en hun vijfjarig kind om het leven had gebracht. Een baby van zeven maanden raakte eveneens gewond. Het lichaam van de man uit Antwerpen werd later gevonden in de bossen rond Bokrijk. Kennissen van J. zijn in shock: “Zijn vader heeft het heel moeilijk om dit te vatten. Hij is plots zijn kind, schoondochter en kleinkind kwijt.”