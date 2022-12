Politiezone CARMA controleert extra tijdens oudejaarsnacht en zet drones in

De eindejaarsperiode en feesten gaat voor veel mensen gepaard met vuurwerk. Binnen Politiezone CARMA mag je op oudejaarsavond tussen 23 en 1 uur vuurwerk afsteken in Genk, Houthalen-Helchteren en Zutendaal. In As, Bree, Bocholt, Oudsbergen en Kinrooi is het afsteken van vuurwerk verboden. Wie toch betrapt wordt, riskeert een boete en inbeslagname van het vuurwerk.