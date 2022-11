Politierechter blijkt beklaagde dodelijk vluchtmisdrijf te kennen: zaak uitgesteld tot midden december

De man was met de auto naar een huwelijksfeest gegaan, maar keerde op de fiets terug naar huis, toen de aanrijding gebeurde. De bestuurder van de betrokken auto had de fietser overreden en over een lengte van 37 meter meegesleurd. Vervolgens was hij naar huis gereden. “De automobilist had 1,52 promille alcohol in het bloed. Hij reed ook minstens 66 kilometer per uur op een plek waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur bedroeg. De man is zonder remmen over het lichaam van de fietser gereden, die om een tot op heden onbekende reden al op de rijbaan lag. Het was donderdag voor de nabestaanden uiteraard een zware klap toen de zaak uitgesteld moest worden”, aldus advocaat Paul Engelen.