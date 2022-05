Politie viseert gsm achter het stuur: 12 rijbewijzen ingetrokken in Genk en Zutendaal

Hasselt Zomer in Limburg! Jongeren vinden afkoeling in openlucht­bad Kapermolen

Het prachtige weer van dit weekend heeft gezorgd voor heel wat zomer- en waterpret in Limburg. Zo deden de zwembaden gouden zaken. Bij zwembad Kapermolen in Hasselt hebben ze allerminst spijt gehad van hun beslissing om op 1 mei al de deuren van het buitenzwembad te openen. Heel wat jonge gezinnen, jongeren en speelvogels zochten en vonden er verkoeling. Ook in LAGO Pelt was de zwemvijver nu al geopend en kwam er veel volk opdagen. Verder waren er ook heel wat terrasjesgangers in de Noord-Limburgse hotspot. Momenteel wordt er gewerkt aan de Paalse Plas en aan de Sahara in Lommel mag je niet meer zwemmen, maar de Limburgers hebben duidelijk frisse alternatieven gevonden.

15 mei