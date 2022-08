Politie vat straatracer (18) die nog maar drie weken rijbewijs heeft

Houthalen-Helchteren Hertenhou­der nog steeds razend na dodelijke wolvenaan­val: “Ik heb het gevoel dat ik als grootvader heb gefaald”

Afgelopen zondagochtend trof hertenhouder Eric Henrotay vier van zijn vijf damherten dood aan in zijn weide in de Pannensman in Helchteren. Ook een bok overleefde de aanval niet. Enkele dagen later heeft hij het nog steeds erg moeilijk om de gebeurtenissen te verwerken. “Ik vrees dat de wolven op een dag niet langer mensenschuw zullen zijn en ook ons zullen aanvallen.”

19 augustus