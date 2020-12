Politie reageert na commotie over controles met drones op oudjaar: “We doen dit al negen jaar”

Hasselt Herve Van de Weyer (54) overwon hersentu­mor: “Gat maken, eruit halen en weer dichten. Het klonk zo simpel, en gelukkig ben ik traag van besef”

8 december In december blikken we in 20 verhalen terug op 2020 in Limburg. Een jaar dat voor Herve Van de Weyer (54) begon met een zware hersenoperatie, na een lelijke val met de fiets. De hersenscan bracht immers aan het licht dat het opleidingshoofd communicatiemanagement van Hogeschool PXL een tumor had. “We maken een gat, halen hem eruit en doen het opnieuw dicht, klonk het simpel voorgesteld. Ik prees mezelf gelukkig dat ik altijd al traag van besef geweest ben.”