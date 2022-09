Politie onderschept hardrijder onder invloed van drugs tegen 125 km/h in zone 70

Beringen/Genk ‘Talenten Academie’ wil hoog aantal Limburgse schoolver­la­ters wegwerken: “Talent op jonge leeftijd helpen ontdekken”

In Genk verlaat bijna 21 procent van de jongeren de school zonder diploma, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen op 12 procent ligt. En in de mijngemeenten volgt amper 30 procent een ASO-richting, ook beduidend lager dan in de rest van Vlaanderen. De ‘Talenten Academie' (TALim) moet dat gat nu proberen dichten, en wil tieners vanaf het vijfde leerjaar leren ontdekken wat hun talenten zijn. “De vraag is groot", merkt Steffanie Leen, Coördinator van TALim. Na Genk, opent er nu een tweede academie in Beringen.

23 september