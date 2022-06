Politie CARMA vindt cannabisplantage en grote hoeveelheid cocaïne bij 16 huiszoekingen in Limburg: 11 personen gearresteerd

Borgloon RESTOTIP. Gastrono­misch genieten bij ‘De Nieuwe Klappoel’ in Borgloon: “Dit is onze kinder­droom”

Jarenlang was herberg Klappoel een vaste waarde in het historische centrum van Borgloon, tot de zaak tijdens de coronacrisis de deuren sloot. Het zonovergoten terras en het mooie pand stonden een tijdje leeg, tot Kevin Nelissen en Eddy Houttekier Borgloon een bezoekje brachten. Het koppel zorgt sinds zes weken met ‘De Nieuwe Klappoel’ voor nieuw gastronomisch leven in het pand. “En dat loopt als een trein,” vertelt Kevin trots.

