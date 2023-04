Politie CARMA kan vluchtende bestuurders vatten dankzij drone

Bij verkeerscontroles dit weekend in Zutendaal, Houthalen-Helchteren en Genk zijn 765 bestuurders gecontroleerd op alcoholgebruik. Twee bestuurders probeerden te vluchten, maar werden wat later gevat dankzij een drone. “Het is duidelijk een meerwaarde bij dit soort controles”, klinkt het bij de zone CARMA.