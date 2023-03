Politie blijft zoeken naar passagiers die chauffeur De Lijn toetakelden en uit bus sleurden

Politie probeert auto te doen stoppen, maar dan trapt bestuurder op gaspedaal

De politie in Hasselt kreeg vanmiddag omstreeks 14 uur een melding binnen dat er een bestuurder verschillende voertuigen ei zo na had aangereden. De bestuurder zat vermoedelijk dronken achter het stuur. Toen de politieploegen probeerden het voertuig tot stilstand te brengen, reed de bestuurder in op het politiewagen. Er vielen geen gewonden.