“Papa vluchtte voor Stalin naar België en nu gebeurt dit”: Oekraïense gemeenschap zoekt steunt en troost bij elkaar

Genk Jeugdboe­ken­maand van start in biblio­theek van Genk

Het is Jeugdboekenmaand en dat wil zeggen dat het ‘feest’ is in de bib van Genk. De stad wachtte niet op maart, maar opende zaterdag al met een dag vol leuke activiteiten en een expo over hun nieuwe boekenhelden Leesje en Wurm.

15:53