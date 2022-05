Oudste gebouw van Genk wordt toeristische toegangspoort tot De Maten: “Natuurpunt zal van Slagmolen extra troef voor Limburg maken”

GenkVzw Natuurpunt zal de Slagmolen in Genk uitbaten. Toerisme Vlaanderen, die het oudste pand van de stad eerder kocht, verleent Natuurpunt 40 jaar erfpacht. “Door haar prachtige ligging is het de ideale uitvalsbasis om natuurgebied De Maten te ontdekken”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

De Slagmolen is niet alleen het oudste gebouw van de stad, maar ook de bekendste - nog steeds werkende - molen van Genk. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) en Toerisme Vlaanderen kochten het historisch gebouw met watermolen uit 1523, om er in de toekomst een onthaal en ontmoetingsfunctie uit te bouwen als toegangspoort voor het natuurgebied De Maten. “Natuurpunt zal dit prachtig onthaalpunt voor De Maten verder ontwikkelen. De Slagmolen is bij hen zonder enige twijfel in goede handen”, zegt minister Demir.

Volledig scherm Voormalig eigenaar Renaat Huygen en minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). © RV

De Slagmolen is gelegen aan de ingang van het beschermde landschap en erkende natuurreservaat De Maten. Het pand is sinds 1995 een beschermd monument. Het was eigendom van Genkenaar Renaat Huygen, bekend in Termien en wijde omstreken omdat hij zijn toenmalige café De Slagmolen gedurende 54 jaar stelselmatig uitbouwde tot een ontmoetingscentrum voor minstens 25 culturele verenigingen en voor talloze wandelaars.

(Lees verder onder de foto)

In 2010 trok Renaat de deur van zijn café achter zich dicht en in 2020 kwam de site in handen van Toerisme Vlaanderen. Natuurpunt krijgt De Slagmolen nu voor 40 jaar in erfpacht.

Verenigen

Vlaams minister Zuhal Demir is blij dat dit stukje Limburgs erfgoed, met de toekenning van de langdurige erfpacht aan Natuurpunt, een mooie toekomst tegemoet gaat. “Dit ademt de Limburgse gastvrijheid uit. De Slagmolen verenigde in het verleden talloze Vlamingen en het is exact die verenigende rol die we ze in de toekomst willen laten spelen. Door haar prachtige ligging vlak bij De Maten is het de ideale uitvalsbasis om te dienen als bezoekerscentrum en ontmoetingsplaats”, zegt Demir.

“Ik ben ervan overtuigd dat Natuurpunt de site zal opwaarderen tot een bijkomende troef voor de Limburgers en voor de toeristen in onze provincie. En ze zullen daarbij altijd op steun kunnen rekenen vanuit Vlaanderen.”