Organiseer activiteit rond Sint-Barbara en ontvang 2.000 euro: “Patroonheilige origineel in de kijker zetten”

LimburgECRU Erfgoed, de voormalige erfgoedcel Mijn-Erfgoed, lanceert een oproep voor de viering van Sint-Barbara, de patroonheilige van de gevaarlijke beroepen. Via de oproep ‘Barbara Feest’ kan er tot 31 oktober een budget aangevraagd worden voor de organisatie van een Sint-Barbara activiteit. “Voor originele activiteiten voorzien we zelfs 2.000 euro", zegt An Moons van ECRU.

Sint-Barbara wordt jaarlijks op 4 december herdacht. De patroonheilige is bij uitstek de beschermster van de mijnwerkers, maar zij is ook de patrones van onder meer de schutters, brandweerlieden, bouwvakkers en dakwerkers. “Dit jaar lanceert ECRU Erfgoed een projectoproep voor iedereen die Sint-Barbara levendig wil houden en een project of activiteit organiseert”, zegt voorzitter van ECRU, An Moons.

Geïnteresseerden kunnen tot 31 oktober een financiële ondersteuning aanvragen. “Iedereen die een traditionele viering of herdenking organiseert, kan rekenen op een kleine projecttoelage tot 200 euro in ruil voor een verslag en beeldmateriaal van de activiteit. Voor grotere projecten die breder gaan dan een viering of herdenking en ook andere activiteiten omvatten die Sint-Barbara op een alternatieve, creatieve en vernieuwende manier in de kijker zetten, voorzien we tot 2.000 euro. Daarnaast is het mogelijk om deze subsidie te combineren met onze reguliere subsidiestromen binnen ECRU Erfgoed.”

Barbarabeeld

Dat Sint-Barbara leeft en de mensen beroert, blijkt onder meer uit de actie ‘Barbara blijf!’ van de buurtbewoners rond C-mine in Genk. Zij zetten in 2012 samen met de stad Genk een crowdfunding op en adopteerden het bewerkte Sint-Barbarabeeld van kunstenares Sofie Muller. “Ze had voor haar tentoonstelling Black-out op C-mine een 19de eeuws Sint-Barbarabeeld een plek gegeven in de nis op C-mine, waar volgens de legende altijd een Sint-Barbarabeeld stond, maar er is geen enkele foto bewaard waarop ze te zien is. De buurtbewoners wilden absoluut dat het beeld bleef”, zegt Anniek Nagels, secretaris van ECRU.

Aandeelhouder

Ruim vijfhonderd aandeelhouders, een pasta-avond en een inhuldigingsfeest later was de blijvende aanwezigheid van Sint-Barbara op C-mine een feit. “Het beeld kostte 4.000 euro. Als stad wilden we niet gewoon de centen op tafel leggen, maar duidelijk maken dat het project door velen gedragen werd. Uiteindelijk haalden we samen meer dan het nodige geld op om het beeld aan te kopen, terwijl het streefdoel de helft was. Een aandeel kostte 5 euro.”

Wie graag een Sint-Barbara activiteit of project wil organiseren, kan contact opnemen met ECRU Erfgoed via het mailadres info@ecru.be of via de site www.ecru.be/barbarafeest. ECRU Erfgoed zoekt ook vrijwillige reporters die willen meewerken aan het vastleggen van de vieringen en herdenkingen van Sint-Barbara.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.