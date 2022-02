Opvallende beelden van krijsende everzwijnen in Genk: “Je kan hier amper nog met de honden wandelen”

GenkEen bewoonster uit Genk is in de nacht van zondag op maandag erg geschrokken van de everzwijnen op het Mettenveld, een wijk in het Genkse stadsdeel Bret-Gelieren. “De everzwijnen zaten vechtend en krijsend op het plein. Toen we de kinderen naar school brachten, waren ze er nog steeds.”

Everzwijnen veroorzaken al lange tijd overlast in Limburg. Denk maar aan het everzwijn dat in Lanklaar “als een stuurloze bulldozer” een huis overhoop haalde. Om de populatie min of meer onder controle te houden, worden geregeld stille drukjachten op everzwijnen georganiseerd. Onlangs werd er nog een dergelijke drukjacht aangekondigd in de Bilzense bossen.

Verdwijnen doet het probleem echter allerminst. Dat blijkt ook weer uit de getuigenissen van de bewoner in een openbare groep op Facebook. “Die nacht waren de everzwijnen echt totaal niet meer bang voor ons. We hebben zelf geprobeerd om ze te verjagen, maar ze blijven gewoon staan. Bovendien waren ze met een heel dozijn, op video is het nauwelijks nog te tellen.”

Elke dag erger

Volgens de buurtbewoonster duiken de everzwijnen wel vaker op in de buurt. “Twee dagen ervoor waren ze er al om 19.20 uur. Het wordt met de dag erger. Je kan amper nog met de honden gaan wandelen. Toen we dat wel probeerden, zijn we tweemaal moeten gaan lopen. Het feit dat ze nu ook tijdens de schooluren niet meer vertrekken, vinden we levensgevaarlijk. De stad is op de hoogte van onze bezorgdheden, maar zegt dat ze er niets aan kunnen doen.”

Er wordt wel degelijk ooit actie ondernomen. In 2020 werden er bijna 2.000 everzwijnen afgeschoten in Limburg, een jaar eerder waren dat er 1.767, nog eens 318 meer dan in 2018. Voor 2021 is het nog even wachten op de cijfers. Volgens kenners kan een zeug elk jaar voor zes nakomelingen zorgen, waardoor niet duidelijk is of de populatie momenteel toeneemt. Er bestaat geen manier om het aantal op grote schaal te tellen. Elders in Vlaanderen gaat het maar om een klein aandeel everzwijnen dat wordt doodgeschoten, het is dus vooral een Limburgs probleem.

Winter zonder beukennoten

Volgens Johan Craeghs van de wildbeheereenheid heeft de milde winter mogelijk geen invloed op de mogelijke toename van de everzwijnenpopulatie. “Er waren deze winter immers geen beukennoten of eikels te vinden. Doordat er te weinig voedsel was, terwijl je anders tonnen aan everzwijnenvoedsel vindt, kan het toch meevallen met de toename. Dat is een fenomeen dat zich soms afspeelt. Je zit in de natuur met zogenaamde mastjaren. Dat er echter totaal geen voedsel te vinden is, zoals deze winter, is nog steeds vrij zeldzaam.”

“Toch denk ik dat we een kans gemist hebben om de everzwijnenpopulatie verder in te perken. Er zijn te veel beperkingen in de jacht. Anders hadden we nog meer everzwijnen kunnen schieten. Nu blijft de teller in Beringen staan op 732, nog steeds 270 meer dan vorig jaar.”