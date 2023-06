Oprit E314 in Maasmechelen komende weekend weer afgesloten

MIJN TUIN. Welkom op het unieke dakterras van landschaps­ar­chi­tec­te Dina Deferme in hartje Hasselt: “Moeilijk­ste tuin die ik ooit ontworpen heb”

Rozenperkjes tussen een gladgestreken gazon met halverwege een fonteintje, of net één brok wilde natuur? Zo divers de ‘groene smaak’ van de Vlaming is, zo divers zijn de Vlaamse tuinen. In deze reeks gaan wij op zoek naar de meest bijzondere groene oases, en landen doen we vandaag bij landschapsarchitecte Dina Deferme (62) in Hasselt. Meer dan 30 jaar lang liet ze bezoekers van over de hele wereld meegenieten van haar wereldberoemde tuin in Stokrooie. Die ruilde ze intussen noodgedwongen in voor een unieke daktuin én romantische patio midden in de stad. Wij snoven er de geur op van de mooiste rozen, die mee naar de stad verhuisd zijn.