Ophef rond autowrak voor tentoonstelling: “Ik dacht dat er een ongeval was gebeurd”

Genk“Ik schrok me een ongeluk”, “Mag ik mijn schroot daar ook komen storten?”, “Hoe veel subsidies zijn daar naartoe gegaan?” De geblutste Mercedes, die sinds dit weekend loodrecht op de berm van de Europalaan in Genk prijkt, wordt niet door iedereen gesmaakt. Het autowrak vormt de eyecatcher van de nieuwe tentoonstelling in het Emile van Dorenmuseum, die volledig in het teken staat van Genkse kunstenaar Aaron-Victor Peeters en zijn inspiraties.

Voor zijn tentoonstelling ‘Compagnons de route’ dook Peeters onder in de geschiedenis van zijn eigen overgrootvader, landschapsschilder Camille Raveel en in de verhalen van het station d’artistes Genck met kunstenaars als Jan Habex, Emile Van Doren en Edmond Tschaggeny. “Ik ben als kind opgegroeid tussen de schilderijen van mijn overgrootvader, maar eigenlijk wist mijn familie maar weinig over hem”, vertelt Peeters. “Voor deze tentoonstelling ben ik op onderzoek gegaan naar mijn overgrootvader, als een soort eerbetoon. Maar gaandeweg heb ik ook referenties erin verwerkt naar andere mensen die me gevormd hebben, zoals mijn grootvader. Hij reed in net dezelfde Mercedes als die op de Europalaan staat.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm 'Monolith' door Aaron-Victor Peeters © Aaron-Victor Peeters / Mine Dalemans

Het wrak maakt deel uit van ‘Monolith’, een referentie naar een schilderij van Raveel dat een wereld van 300 miljoen jaar geleden moet voorstellen. “De landschapsschilders die in de jaren 30 en 40 in Genk vertoefden, schilderden een geïdealiseerd beeld van de regio, alsof er totaal geen industrie te vinden was. Zo schilderde mijn overgrootvader een soort van steenkolenoerwoud waarin fossielen nog terug te vinden waren. Dat heeft me aan het denken gezet: hoe zullen mensen over 300 miljoen jaar naar onze wereld kijken? Zal onze huidige dieselauto ook in onze natuur opgaan, als een soort fossiel? Ik wil met die vraagstelling de schilderkunst van de Genkse landschapsschilders weer nieuw leven inblazen.”

Quote Mijn overgroot­va­der schilderde een steenko­lenoer­woud waarin fossielen nog terug te vinden waren. Dat heeft me aan het denken gezet: hoe zullen mensen over 300 miljoen jaar naar onze wereld kijken? Aaron-Victor Peeters, Genkse kunstenaar

“Uiteraard is een autowrak geen kunst op zich”, gaat de kunstenaar verder, “Maar het maakt deel uit van een groter geheel. Ook over verspilde subsidies hoeft niemand zich zorgen te maken, want ik heb de auto helemaal zelf bekostigd en zelf met mijn kameraden de installatie opgesteld. De tentoonstelling is daarnaast gratis, dus iedereen die nog vragen heeft rond het wrak, is welkom om die in het museum beantwoord te zien” lacht Peeters.

