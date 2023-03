Ook Beestig Wijs is helemaal JEZ!: “Jongeren leren hier dieren en baasjes in nood te helpen”

GenkHonden in crisissituaties de nodige zorg geven: Beestig Bezig vzw doet het met een heel netwerk van dierenliefhebbers. Daar betrekken ze ook jongeren bij van vzw Beestig Wijs, die tijdelijk niet meer naar school kunnen gaan. “Door in ons schoolvervangend traject mee te draaien, leren onze jongeren wat ze kunnen betekenen voor dieren en hun baasjes”, zegt initiatiefnemer Riet Abrahams.

Honden die door allerhande redenen wat extra zorg kunnen gebruiken, worden warm onthaald bij Beestig Wijs. “We helpen hoofdzakelijk baasjes die in crisissituaties verkeren en een beperkt netwerk hebben”, begint Riet Abrahams. “Als baasjes tijdelijk niet meer voor hun hond kunnen zorgen, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname, dan helpen wij het dier verder. Zo zorgen we voor noodopvang, laten we de honden uit of nemen we ze mee naar de dierenarts. Daarnaast hebben we een dierenvoedselbank en een winkeltje met tweedehandsspullen.” De organisatie wordt gedragen door een hele groep van dierenvrienden, bestaande uit vrijwilligers, onder wie ook jongeren.

Trajectdag

Wanneer jongeren niet meer voltijds naar school kunnen gaan, kunnen ze een schoolvervangend traject volgen bij Beestig Wijs. Dat gebeurt na een doorverwijzing van het CLB. “Enkele dagen per week houden we een trajectdag waarop onze jongeren komen helpen, samen met een begeleider. We ontvangen daarbij jongeren vanaf twaalf jaar, in een groep van drie à vijf leerlingen. Ze helpen mee in de winkel, laten de honden uit of doen zelfs een deel van de boekhouding.”

“Dat is niet altijd gemakkelijk,” gaat Riet verder. “Want onze jongeren hebben een rugzakje. Maar de deelnemers die voor dit traject kiezen, zijn ook echte dierenvrienden en zijn dus gemotiveerd genoeg om de handen uit de mouwen te steken. De baasjes zijn ook heel erg dankbaar voor het werk dat ze doen. Met ons traject appelleren we dus heel sterk aan de verantwoordelijkheidszin van onze jongeren: er is enorm veel werk dat gedaan moet worden, en ze leren wat ze kunnen betekenen voor een ander.”

Quote Met ons traject appelleren we heel sterk op de verantwoor­de­lijk­heids­zin van onze jongeren: er is enorm veel werk dat gedaan moet worden, en ze leren wat ze kunnen betekenen voor een ander.” Riet Abrahams, Initiatiefnemer Beestig Wijs vzw

Inzamelactie

Met hun JEZ!-actie wil Beestig Wijs meer middelen vrijmaken om hun noodzorg uit te breiden - en bijgevolg ook jongeren nog meer in hun werking te betrekken. “Met onze inzamelactie willen we een bijkomende trajectdag inrichten, waarbij onze jongeren ook kunnen meehelpen in onze noodzorg. Ze zullen dan de honden gaan bezoeken in het pension, meegaan naar de dierenarts en ook het contact onderhouden met de baasjes. Voorlopig is dat nog niet echt het geval. Met de opbrengsten kunnen we ook een extra begeleider aannemen. Beestig Bezig is de enige organisatie in Limburg die noodzorg aanbiedt, maar we zitten - net zoals de dierenasielen - met een enorm capaciteitstekort. Daarom willen we structurele oplossingen zoeken en tegelijkertijd ook onze jongeren meenemen in ons verhaal.”

“Op 30 maart trekken we ook naar de donderdagmarkt op de Grote Markt in Genk, waar iedereen aan 5 euro een fles versgeperst appelsap kan kopen. Ook daarbij zullen onze jongeren en andere vrijwilligers achter het kraam staan.” Je kan ook bestellen via medewerker@beestigbezig.be.

JEZ! is een campagne van HLN, VTM, Qmusic en Belfius. Giften zijn welkom op www.jezofficial.be. Daar staat ook een lijst met alle 200 geselecteerde projecten.

