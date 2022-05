“Onze voetbalvideo’s zijn een miljard keer bekeken”: Genkse broers spelen Benzema, Messi en FIFA-game na, en ook profspelers zelf blijken fan

Leut Kasteel van Leut maakt zich op voor Zomerleute: “Exact 200 jaar geleden trouwde Vilain XIIII hier”

Exact 200 jaar na het huwelijk tussen Charles Vilain XIIII en Pauline de Billehé de Valensart, zwaaien de poorten van het kasteel in Leut open. Heel de zomer lang kan men er terecht voor een tentoonstelling over het kasteeldomein. “En wie wil, kan ook meedenken over de toekomst van het kasteel en de site", zegt projectleider Ben De Vriendt, van Toerisme Vlaanderen. De babyoproep van vorige week was alvast een succes.

20 mei