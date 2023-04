Ontsnapte zeearend vertoeft al twee weken in Genkse tuin: “Het is vreemd, maar je vóélt het gewoon als hij hier zit”

Update Man die gewapende overval pleegde in Aldi gearres­teerd

De man die in de Aldi op de Genkerbaan in Zonhoven dinsdagavond een gewapende overval pleegde, is intussen gearresteerd door de politie en is voor de onderzoeksrechter in Hasselt moeten verschijnen. Deze besliste om de 20-jarige man uit Linter verder aan te houden.