Ontsnapte zeearend na twee maanden 110 km verderop gevangen: “Wat kilo’s kwijt, maar verder stelt hij het goed”

Een grote opluchting bij het park Labiomista van Koen Vanmechelen: na meer dan twee maanden is één van de ontsnapte Stellers zeearenden eindelijk terecht. Het dier werd gevangen in het Nederlandse Schoonrewoerd, nabij Utrecht, zo'n 110 kilometer verder. Ook de locatie van de tweede ontsnapte vogel is bekend, maar die zit zelfs nog een stuk noordelijker. Bekijk hieronder de beelden van het moment waarop de dierenarts het verdovingspijltje afschiet.

Eind maart nam het koppel Stellers zeearenden de vlucht uit het Genkse Labiomista nadat een windvlaag hun verblijf deed instorten. In de weken die volgden werd één van de ontsnapte roofvogels gezien in de omgeving van Genk. Daarna werd het dier in Lommel gespot, waarop hij verder op doortocht door Nederland trok. Woensdagochtend kwam er weliswaar een einde aan zijn tournee door de Lage Landen, want toen werd de zeearend uiteindelijk in het Nederlandse Schoonrewoerd onderschept, op zo’n 25 kilometer van Utrecht.

Verdoving

“Hij vertoefde al een tijdje in die omgeving”, vertelt Koen Vanmechelen. “Een lokale valkenier had hem tot daar gevolgd en vervolgens een veearts en een dierenambulance ingeschakeld.” Na een aantal mislukte pogingen werd het dier met een verdovingsgeweer naar beneden gehaald. “Als vogels hoog in de bomen zitten, loop je het risico om de longstreek te raken en de dieren levensgevaarlijk te verwonden als je verdoving gebruikt. Maar omdat de arend nu al een tijdje verzwakt was en lager bij de grond zat, kon de veearts gericht de verdovingspijl op de bilstreek richten. Op die manier is alles toch veilig kunnen verlopen.”

Het dier verblijft voorlopig nog even in quarantaine in Nederland, waar de vogel moet herstellen voor het transport naar ons land. “Over het algemeen stelt hij het goed”, weet Vanmechelen. “Aanvankelijk werd gedacht dat hij aan de rechtervleugel gewond was, maar dat blijkt nu niet het geval te zijn. Uiteraard is hij wel wat kilo’s kwijt. Hij heeft de afgelopen weken immers naar zijn eigen voedsel moeten zoeken, terwijl hij met de hand is grootgebracht. Ook daarom zijn we zo opgelucht dat tenminste één van de arenden weer naar zijn natuurlijke biotoop kan terugkeren, waar ze ook gecontroleerd gevoederd worden.”

Kweekvolière

Al zal die natuurlijke biotoop niet onmiddellijk hun oude verblijf in Labiomista worden. “Er wordt momenteel nog aan de volière in het park gesleuteld, dus we zullen de vogel voorlopig ergens anders moeten onderbrengen. In de kweekvolière bij mij thuis in Oudsbergen kan dat bijvoorbeeld.” En vogel nummer twee? “Die zou momenteel nog vertoeven in de omgeving rond Groningen. Ook daar houden we de meldingen van vogelspotters nauwlettend in het oog. We hebben er in ieder geval vertrouwen in dat we ook die zeearend binnenkort weer bij ons mogen ontvangen.”

