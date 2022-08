Ongeziene recordcijfers voor fietstoerisme in Limburg: “Goede weer speelde grote rol”

Voor de tweede zomer op rij scoort Limburg inzake toerisme. Dat blijkt uit cijfers die Visit Limburg deelt. Waar de zomer van 2021 alle records brak voor de logies met een gemiddelde bezetting van 75 procent, zit deze zomer daar nipt onder met 71,9 procent voor juli en 67,3 procent voor augustus. Goed voor bijna 1,5 miljoen overnachtingen. “De gestegen populariteit van Limburg als bestemming is daar een belangrijke factor in", zegt Igor Philtjens.

“Het goede weer in de zomermaanden uiteraard ook. Verder zien we stilaan een terugkeer van de Duitse en Nederlandse gasten, maar nog niet volledig. Ook zij zullen naar verwachting hun eigen land terug hebben herontdekt, net zoals de Vlamingen. Bovendien opteren gasten door de problemen op de luchthavens en de stijgende energiekosten vaker voor een ‘dichtbijvakantie’.”

Hotels zitten in lijn met het vorige recordjaar. De jeugdlogies zien de cijfers zelfs stijgen met in juli een bezettingsgraad van maar liefst 94 procent. De bezettingsgraad van vakantiewoningen en B&B’s daalde weer naar het normale, pre-corona, niveau. De vakantieparken blijven ongeveer status quo.

1,3 miljoen fietsers

De fietscijfers van deze zomer blijken dan weer ongezien. “Het warme zomerweer en de geringe neerslag gedurende de hele zomervakantie zorgden voor een uitzonderlijk goed fietsklimaat. De tellers op het Limburgse fietsroutenetwerk registreerden meer dan 1,3 miljoen fietsers. Dat is 20 procent meer dan vorige zomer. En zelfs het eerdere zomerrecord van 2020, toen fietsen door de veiligheidsmaatregelen ontzettend in trek was, werd met ruim 10 procent gebroken.”

Volledig scherm Het fietstoerisme in Limburg brak records deze zomer. © Visit Limburg

“Ook de buitenattracties profiteerden volop van de zon, inclusief de waterattracties, al zien we hier bij sommigen een negatieve kanttekening veroorzaakt door een te lage waterstand. De erg hoge temperaturen zorgden ervoor dat mensen vaker in de voormiddag op pad gingen, of ‘s namiddags binnen verkoeling gingen zoeken in geacclimatiseerde attracties.”

Beste leerling

De effecten van de pandemie voor de toeristische sector bleken dus ongezien. De resultaten van de Limburgse aanpak ook. “De officiële Vlaamse cijfers leren dat Limburg 14 procent meer overnachtingen had in het voorjaar van 2022 dan in het ‘normale’ 2019. Daarmee is Limburg de beste leerling van de Vlaamse klas. Die positieve cijfers vertalen zich ook in een stabiel vertrouwenscijfer van 7,6 op 10 bij de Limburgse toeristische ondernemers.”

De onzekere periode van energie- en economiecrisis komt ook aan bod. “De wereldcontext daagt ons uit een duurzamer toeristisch model te ontwikkelen, waarin economische waardecreatie gekoppeld is aan maatschappelijke meerwaarde. We willen een positieve wisselwerking op gang brengen tussen bezoeker en bestemming. We investeren daarom in de ontwikkeling van betekenisvolle ervaringen en gaan voor toeristische projecten die gebouwd zijn op onze Limburgse identiteit, zoals be-MINE Pit en de Haspengouwse Fruitroute. Geen spektakel, maar innovaties die het aanwezige potentieel versterken. Zo realiseren we een toerisme dat goed is voor onze gasten én voor de Limburgers.”

