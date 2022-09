Ongeval op E314 ter hoogte van Genk richting Lummen: verkeer over pechstrook

Maasmechelen Een fietsbrug over de Maas én onder de E314, tot in Nederland... Daar reageren overheden lauwtjes op: “Dit zou nochtans dé oplossing kunnen zijn”

Het dossier van een mogelijke fietsbrug over de Maas, tussen Maasmechelen en het Nederlandse Stein, ligt weer op tafel. Een nieuw ontwerp van Studio BNL en Geonius geeft andere inzichten. Volgens de bedenkers is het plan haalbaar én vooral goedkoper dan het oude. Overheden reageren eerder lauw op het plan: een brug die onder de E314 zou doorlopen. “Een nieuwe brug kan slechts een meerwaarde zijn als ze iconisch is", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V).

26 september