Ongeval met twee gewonden in Genk

FUTSAL BEKER VAN LIMBURG Pibo Bilzen en ZVK Eis­den-Dorp duelleren vrijdag voor een plaats in Limburgse bekerfina­le: “Bekerwinst geeft de club uitstra­ling”

Na het competitieduel van vorig weekend staan Pibo Bilzen en ZVK Eisden-Dorp vrijdag opnieuw tegenover elkaar. De inzet is ditmaal een ticket voor de finale van de Beker van Limburg en de plaats van afspraak is sporthal de Kimpel in Bilzen. Beide trainers zijn alleszins gefocust en willen er een leuke wedstrijd van maken. “Wie wil deze trofee niet graag in zijn prijzenkast hebben?” klinken Nieddu en Beckers in koor.