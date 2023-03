Onderneemster schenkt 500 paar kinderschoentjes aan slachtoffers aardbeving Turkije: “We zijn ontzettend dankbaar”

“Het verkeer zal niet opeens in rook opgaan”: oppositie­par­tij­en kritisch voor plannen om Rijksweg te versmallen

De herinrichting van de Rijksweg van twee naar één rijvak in elke richting en een algemene snelheidsverlaging naar 50 en op sommige plaatsen 30 kilometer per uur, zorgt voor verdeeldheid in de gemeente. Oppositiepartijen N-VA en Vooruit zijn kritisch. “Niemand is tegen groen en leefbaarheid, maar het verkeer gaat niet opeens in rook opgaan", zegt Gerard Colson, fractieleider bij N-VA Maasmechelen. Het gemeentebestuur legt uit waarom het wél haalbaar is.