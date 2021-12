‘Onbekenden’ blokkeren schoolpoorten in Genk tegen mondmaskerplicht: “Kinderen waren bang en huilden”

“Leuk is anders, maar als het moet, dan moet het”: scholen volgen mondmasker­plicht vanaf 6 jaar op... met enige tegenzin

“Mijn mening hierover? Dat doet er niet toe.” Zelfs schooldirecteurs zijn niet allemaal enthousiast over de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar, die sinds maandag geldt in de klas. Toch doen ze hun best om de regel te handhaven. Met succes, want de meeste ouders brachten tot nu toe braafjes hun kinderen met mondmasker naar school. In Kortrijk was er maandag wel een kleine protestactie. “Kinderen opsluiten achter een mondmasker is ronduit misdadig”, klonk het daar.

